Плюс 5 тысяч: чего ждать пенсионерам

Пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ, в январе 2017 года получат единовременные выплаты. Производиться они будут в обычном порядке, заявлений писать не нужно, отмечают в Пенсионном фонде. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей – на такую меру в правительстве решили пойти, чтобы компенсировать временную отмену второго этапа индексации пенсий. После подписания указа президентом, Пенсионный фонд России разъяснил, каким образом будут выдаваться компенсации, сообщает «Российская газета». Деньги будут выдавать в том же порядке, в котором выдаются постоянные пенсии. При этом если январскую пенсию выдадут в декабре, единовременная выплата будет доставлена отдельно, в течение января. В случае если деньги принесут, пока получателя не будет дома, придется ждать следующей выдачи пенсии – выплата будет включена в нее, отмечает издание.