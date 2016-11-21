В России расширен список подакцизных товаров
Госдума приняла в третьем чтении закон об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий, в частности, расширение списка подакцизных товаров. Таким образом, за период 2017-2019 годы вырастут ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Кроме того, акцизы увеличатся на все виды табака, автомобильный бензин пятого класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Помимо этого, акцизы вводятся в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака. Безалкогольное пиво будет по-прежнему в списке безакцизных товаров.
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