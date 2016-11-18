За «опасное вождение» - штраф 5 тысяч

За "опасное вождение" водители заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Российское правительство одобрило введение такого вида наказания. Понятие опасное вождение обозначает совершение водителем одного или сразу нескольких действий, которые создают угрозу для людей и могут причинить материальный ущерб. Данный законопроект о введении новой статьи в КоАП -12.38 будет внесен в Думу. Предполагается, что штрафовать водителей начнут через полгода.