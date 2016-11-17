Парламентариев будут штрафовать за прогулы
Государственная Дума нового созыва приняла поправки в свой регламент, одобрив финансовую ответственность депутатов за отсутствие на заседаниях. За каждый прогул парламентариев будут штрафовать - из предусмотренных Федеральным законом выплат будет удерживаться одна шестая часть. По словам заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, постановление внесено представителями всех думских фракций и «выражает их согласованную позицию по вопросу ответственности депутатов ГосДумы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины».
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