Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости регионов России

← Софийские татами были благосклонны к россиянам

Парламентариев будут штрафовать за прогулы →

Индульгенция для ипотечника

   дума

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дополнить Трудовой кодекс РФ пунктом, ограничивающим право работодателя увольнять сотрудников, оформивших ипотеку. Как сообщает «РБК», если проект закона будет принят, работников, взявших ипотечный кредит на покупку квартиры или жилого дома, нельзя будет уволить – причем даже если сотрудник провалит аттестацию, окажется недостаточно квалифицированным, покажет несоответствие занимаемой должности. Также под закон попадут случаи сокращения штата. Авторы проекта, как сообщает издание, объясняют такую законодательную инициативу сложной экономической обстановкой, а также тем, что среди тех, кто берёт ипотеку -  преимущественно молодые семьи с маленькими детьми.

Метки: в России, Экономика, Власть

Опубликовано: 17.11.2016 в 09:52 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Софийские татами были благосклонны к россиянам

В Казани проходит четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию

Сборная России провела контрольный матч с Катаром

Россиян ждут сокращенные новогодние каникулы

Национальную сборную по санному спорту тренирует Альберт Демченко

Россиянам обещают дешевую ипотеку

Стартовала Всероссийская неделя сбережений

85% россиян недовольны уровнем своих зарплат

Счастливого пути! Обход Бершети открыт

Пермяки смогут взглянуть на Центробанк изнутри


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Софийские татами были благосклонны к россиянам

Парламентариев будут штрафовать за прогулы →

Обратите внимание

в Перми

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Премьерный показ новой «Золушки» - в пермской версии не сказки, а драмы - превзошел все ожидания. Зрители встретили спектакль на ура.
смотреть читать22.12.2016 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

В районах Перми начались рейды по выявлению и недопущению продажи суррогатов спиртосодержащей продукции.
читать22.12.2016 в 16:53
Метки: в Перми, Общество

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Компании «ГлавКом» получила допуск к проведению работ, предоставив подложные документы о квалификации работников.
читать22.12.2016 в 16:25
Метки: в Перми, Общество

Не бойся Пермь переменить

Редакция Пермской школьной газеты Перемена-Пермь объявляет старт Фестиваля детско-юношеских журналистских проектов Переменим Пермь
смотреть читать22.12.2016 в 16:00
Метки: в Перми, Культура, Общество

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать22.12.2016 в 15:33
Метки: в Перми, Спорт, Общество

в России

Питомцы-путешественники: порядок ввоза

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю информирует всех заинтересованных лиц и просит обратить внимание, что
читать22.12.2016 в 17:38
Метки: в России, В мире, Общество

Материалы о нарушениях Региональной службы по тарифам направят в ФАС России

Все тарифы на тепло на 2017 год приняты Региональной службой по тарифам с нарушением действующего законодательства.
читать21.12.2016 в 18:38
Метки: в Перми, в России, Экономика, Власть

«Молот - Прикамье» продолжает беспроигрышную серию

Под руководством нового тренера Сергея Вострикова молотобойцы одержали вторую победу подряд.
смотреть читать21.12.2016 в 15:00
Метки: в Перми, Спорт, в России, Общество

Летающие лыжники набирают очки

В швейцарском Энгельберге завершился четвёртый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
смотреть читать21.12.2016 в 14:43
Метки: в России, Спорт, В мире

Рауль Шакирзянов победил в многодневной гонке

Пермяк Рауль Шакирзянов победил в пасьюте и занял первое место по итогам многодневной гонки.
смотреть читать21.12.2016 в 14:20
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов«Педагогический дебют» собрал молодых педагогов

Губернатор Пермского края отправил правительство в отставкуГубернатор Пермского края отправил правительство в отставку

За пиломатериал без сертификата - штрафЗа пиломатериал без сертификата - штраф

Питомцы-путешественники: порядок ввозаПитомцы-путешественники: порядок ввоза

«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз«Золушка»: занавес для поклонов открывали шесть раз

Пермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатомПермяков просят сообщать о местах, где торгуют суррогатом

Суд рассмотрит дело газовиков-самозванцевСуд рассмотрит дело газовиков-самозванцев

Не бойся Пермь переменитьНе бойся Пермь переменить

Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в ПермиБыстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Ты узнаешь его из тысячи...Ты узнаешь его из тысячи...

31 декабря ожидается «банный» бум31 декабря ожидается «банный» бум

Наши парки, словно в сказкеНаши парки, словно в сказке

75 - это только начало!75 - это только начало!

Пермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страныПермяки вяжут шарф для главного Деда Мороза страны

Полиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничествеПолиция Перми предупреждает о «новогоднем» мошенничестве

В Пермском районе сгорел складВ Пермском районе сгорел склад

В краевом конкурсе «Доступная среда» победил СоликамскВ краевом конкурсе «Доступная среда» победил Соликамск

Пермь зажигает новые звезды русского бильярдаПермь зажигает новые звезды русского бильярда

Не пустили газовиков — зайдет полицияНе пустили газовиков — зайдет полиция

Взяточника-автоинспектора осудили на 3 годаВзяточника-автоинспектора осудили на 3 года

В Прикамье пришли новые холодаВ Прикамье пришли новые холода

Пермским край заключил соглашение с РЖД на 3 годаПермским край заключил соглашение с РЖД на 3 года

Бегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из домаБегут десятками: С начала декабря 112 детей ушли из дома

Электронные проездные: УФАС направило предостережение главе ПермиЭлектронные проездные: УФАС направило предостережение главе Перми

Мандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомныхМандаринки и печеньки: пермяки собирают подарки для бездомных

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru