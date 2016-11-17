Индульгенция для ипотечника

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дополнить Трудовой кодекс РФ пунктом, ограничивающим право работодателя увольнять сотрудников, оформивших ипотеку. Как сообщает «РБК», если проект закона будет принят, работников, взявших ипотечный кредит на покупку квартиры или жилого дома, нельзя будет уволить – причем даже если сотрудник провалит аттестацию, окажется недостаточно квалифицированным, покажет несоответствие занимаемой должности. Также под закон попадут случаи сокращения штата. Авторы проекта, как сообщает издание, объясняют такую законодательную инициативу сложной экономической обстановкой, а также тем, что среди тех, кто берёт ипотеку - преимущественно молодые семьи с маленькими детьми.