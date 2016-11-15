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← В Казани проходит четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию

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Софийские татами были благосклонны к россиянам

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медаль

Три медалиста - таков итог чемпионата мира по борьбе самбо, который проходил в Болгарии. Более всех софийские татами были благосклонны Марине Мохнаткиной, победительнице в весовой категории до 68 килограммов. Серебряные награды у Анны Балашовой в весе свыше 80 килограммов и Игоря Беглерова - категория до 52 килограммов.

Метки: Общество, Спорт, В мире, в России, Спорт, В мире

Опубликовано: 15.11.2016 в 14:07 в рубрике - Новости регионов России

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← В Казани проходит четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию

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