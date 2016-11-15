Софийские татами были благосклонны к россиянам
Три медалиста - таков итог чемпионата мира по борьбе самбо, который проходил в Болгарии. Более всех софийские татами были благосклонны Марине Мохнаткиной, победительнице в весовой категории до 68 килограммов. Серебряные награды у Анны Балашовой в весе свыше 80 килограммов и Игоря Беглерова - категория до 52 килограммов.
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