В Казани проходит четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию
В Казани проходит четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию на коньках, в котором участвуют представители Пермского края. Анастасия Полуянова и Максим Селькин стали вторыми в парном катании среди мастеров спорта. Екатерина Борисова и Дмитрий Сопот победили в парном катании среди кандидатов в мастера спорта.
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