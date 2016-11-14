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Сборная России провела контрольный матч с Катаром
В Дохе на стадионе "Аль Садд" национальная сборная России провела контрольный матч с Катаром. Вызванный Станиславом Черчесовым в подразделение сборной сверх списка игрок пермского Амкара Георгий Джикия на игру заявлен не был. Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 5-й минуте, когда Александр Самедов реализовал пенальти. Сравнять счёт хозяевам поля удалось со 2- назначенного в ворота россиян 11- метрового штрафного. Вратарь россиян Игорь Акинфеев не сумел справиться с ударом Буалема Хухи. И вообще попросил замены из-за травмы. Занявший место в воротах Станислав Крицюк не сумел отразить удар Карима Будьяфа на 73-й минуте. Итог победа соперника в один мяч - 2: 1. 15 ноября сборная России проведёт последний в этом году товарищеский матч. Её соперником в Грозном станет команда Румынии.
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