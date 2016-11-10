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Россиян ждут сокращенные новогодние каникулы
Россиян ждут сокращенные новогодние каникулы. Такое постановление подготовило Министрество труда. В 2017 году воскресенье 1 января и суббота 7 января совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому выходные переносятся уже на следующие праздники. Согласно документу, в следующем году россияне будут отдыхать в пятницу 24 февраля и в понедельник 8 мая. В итоге новогодние каникулы продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января.
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