Национальную сборную по санному спорту тренирует Альберт Демченко

В латвийской Сигулде завершился предсезонный сбор национальной команды России по санному спорту. Тренирует сборную наш земляк, трёхкратный "серебряный" призёр Олимпийских игр Альберт Демченко. По итогам контрольной тренировки чусовлянин Владислав Южаков в дуэте с Юрием Прохоровым среди двухместных экипажей показали 3 результат. Следующий сбор пройдет в Германии, на трассе чемпионата Европы 2017. Команде предстоит работа с инвентарем, "прикатка" трассы, поддержание физической формы в тонусе. В Германии к команде присоединится чусовлянка Татьяна Иванова. Спортсменка пропустила тренировки в Латвии, поскольку была приглашена в числе лидеров сборных по санному спорту в Южную Корею для тестирования олимпийской трассы 2018 в Пхенчханге. Участники предстоящего Кубка мира станут известны через 3 недели на официальной тренировочной неделе в Австрии.