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Россиянам обещают дешевую ипотеку
Россиянам снова обещают дешевую ипотеку. К 2018 году ставка по ипотечным кредитам не должна превышать 7%. Таков прогноз минэкономиразвития. Сегодня по данным ЦБ ипотечная ставка в России равна 12, 73%. В Пермском крае она чуть выше - почти 13%.
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