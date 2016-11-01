Россиянам обещают дешевую ипотеку

Россиянам снова обещают дешевую ипотеку. К 2018 году ставка по ипотечным кредитам не должна превышать 7%. Таков прогноз минэкономиразвития. Сегодня по данным ЦБ ипотечная ставка в России равна 12, 73%. В Пермском крае она чуть выше - почти 13%.