Стартовала Всероссийская неделя сбережений
24 октября во всех субъектах страны начинается Всероссийская неделя сбережений. Её проводят третий год подряд для повышения финансовой грамотности детей, взрослых и пенсионеров. На сайте вашифинансы.рф открыта регистрация на мероприятия. В Перми ближайшие запланированы на 27 число: всем желающим расскажут о том, как безопасно начать свое дело и как уберечь личные сбережения от инфляции. Время и место проведения можно узнать на том же портале - вашифинансы.рф. Организаторы рассчитывают, что по всей России на семинары, лекции и мастер-классы смогут прийти более полутора миллионов человек.
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