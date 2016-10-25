Стартовала Всероссийская неделя сбережений

24 октября во всех субъектах страны начинается Всероссийская неделя сбережений. Её проводят третий год подряд для повышения финансовой грамотности детей, взрослых и пенсионеров. На сайте вашифинансы.рф открыта регистрация на мероприятия. В Перми ближайшие запланированы на 27 число: всем желающим расскажут о том, как безопасно начать свое дело и как уберечь личные сбережения от инфляции. Время и место проведения можно узнать на том же портале - вашифинансы.рф. Организаторы рассчитывают, что по всей России на семинары, лекции и мастер-классы смогут прийти более полутора миллионов человек.