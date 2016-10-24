85% россиян недовольны уровнем своих зарплат
Любопытные цифры от портала Superjob. Примерно 85% россиян недовольны уровнем своих зарплат. В выборку попали 1,5 тыс. трудоспособных жителей старше 18 лет из всех регионов России. 15% работающего населения устраивают их доходы. При этом люди с заработком менее 25 тыс. рублей довольны выплатами примерно так же, как и люди с заработком выше 45 тыс. На отношение влияют место проживания, наличие семьи, кредиты и другие условия. Довольны своим заработком медицинские работники и региональные представители, они занимают третье место. На втором месте - директора компаний. Больше всего удовлетворённых доходом среди сотрудников IT-сферы - 25%.
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