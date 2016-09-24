Счастливого пути! Обход Бершети открыт

Отличная новость для всех, кто ездит из Перми в сторону Екатеринбурга и наоборот! На прошлой неделе на этом направлении ввели в эксплуатацию обход Бершети – современную шестиполосную магистраль с отличным покрытием, по которой можно передвигаться со скоростью 110 км/ч. Новая трасса обеспечена уличным освещением и барьером для разделения встречных транспортных потоков, что значительно повышает безопасность дорожного движения.

Водителям - автобан, жителям Бершети - чистый воздух

В церемонии официального открытия обхода Бершети – участка трассы Пермь – Екатеринбург с 28-го по 40-й км – приняли участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин, представители законодательной и исполнительной ветвей власти региона, Федерального дорожного агентства и ФКУ «Уралуправтодор».

«Думаю, что многие жители нашего региона, узнав об этом событии, будут благодарны и Министерству транспорта Российской Федерации, и Росавтодору – в кратчайшие сроки выполнены все работы, и сегодня мы вводим в эксплуатацию практически 14 километров трассы. Уверен, водители оценят качество дорожного строительства, а жители с пониманием примут эти транспортные решения. Благодарю всех, кто принимал участие в проектировании и строительстве этой дороги, а также в вопросах решения дальнейшего транспортного соединения между Екатеринбургом и Пермью», – отметил губернатор.

Реконструкцию трассы Пермь – Екатеринбург Виктор Басаргин держит на личном контроле. Благодаря договоренностям главы региона с федеральным Министерством транспорта и Росавтодором краевым властям удалось убедить коллег из федерального центра выделить на этот проект порядка 6 миллиардов рублей. В результате в 2014 году был введен в эксплуатацию участок обхода Бершети длиной 5,5 км, а сегодня работы на обходе завершаются: закончено строительство оставшегося семикилометрового участка, а также съездов к Бершети и Звездному; возведены двухуровневая транспортная развязка в районе села Янычи, мостовой переход через реку Юг и путепровод через железную дорогу. Автомобилисты Пермского края получили автобан европейского уровня, а жители Бершети вздохнули свободно: транзитный транспорт поедет в объезд, что улучшит экологию поселка.

Едем дальше: объемы строительства сохранятся

Реконструкция федеральной трассы Пермь – Екатеринбург продолжается. До конца года будет определен новый подрядчик по расширению участка от обхода Лобаново до Кояново (20–28-й км). Аукцион уже объявлен, реконструкцию участка планируется завершить в 2018 году. Также продолжается строительство магистрали на участке от Янычей до Кукуштана.

Напомним, автодорога Пермь – Кунгур длиной 75 км является частью федеральной трассы Пермь – Екатеринбург, поэтому ее реконструкция ведется за счет федеральных средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 25–30 миллиардов рублей. По словам начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Тимура Лубакова, на сегодняшний день объем финансирования на ремонт федеральных дорог в Пермском крае составляет около 3,5 миллиардов рублей, при этом большая часть суммы направлена на реконструкцию трассы Пермь – Екатеринбург. «Мы не планируем снижать объемы строительства и в следующем году. Проектная документация по следующим двум участкам трассы Пермь – Екатеринбург уже готова, по последнему участку – до 85-го км – планируем до конца 2016 года получить положительное заключение экспертизы. После этого будем обращаться в Правительство для выделения средств на следующие 2 года, чтобы продолжить реконструкцию трассы, поскольку она является частью Европейского транспортного коридора. Также ведем работы на подъезде от Ижевска до Перми», – подчеркнул Тимур Лубаков.