Пермяки смогут взглянуть на Центробанк изнутри

1 октября 2016 года в учреждениях Банка России по всей стране пройдет "День открытых дверей", во время которого, можно будет познакомиться с историей и сегодняшним днем Центробанка, узнать про историю денег и денежного обращения, поучаствовать в конкурсах и викторинах. О том, что и где ожидает пермяков в рамках всероссийской акции, - рассказал помощник Управляющего отделения "Пермь" Банка России ВячеславБелобородов.

Вячеслав Белобородов, помощник Управляющего отделения "Пермь" Банка России:

- Всем, кто примет участие в этом мероприятии мы расскажем о работе "Банка России" о тех задачах, которые мы решаем, о той пользе, которую мы приносим экономическому развитию с нашей стороны. Для участников у нас предусмотрено 3 площадки, 3 активности. Первая из них это фойе здания по адрес ул. Ленина,19, здесь у нас будет развернуто голосование за изображения для новых банкнот "Банка России" номиналом 200, 2000 рублей.

Каждый из пришедших сможет заполнить анкету, выбрать из 10 финалистов конкурса двух, и таким образом поучаствовать в выборе изображений для новых банкнот. Кроме этого, пришедшие на голосование смогут принять участие в познавательной викторине, смогут познакомиться с признаками подлинности денежных знаков. У нас будет работать эксперт, установлено специальное оборудование, то есть, можно будет посмотреть на те признаки подлинности, которые не вооруженным глазом не видны. Ну и, конечно, задать вопросы, каким образом себя лучше защитить от фальшивок. Затем у нас предусмотрено посещение музея в отделении PERMM, оно не большое, это уютный и ведомственный музей, где у нас представлены образцы денежных знаков, техники кассовой, которой пользовались наши предшественники, рабочее место сотрудника "Банка СССР" 50-ых годов.

Кроме этого, у нас предусмотрена площадка, на которой будет выставлен инкассаторский автомобиль. Каждый из пришедших сможет примерить на себя экипировку инкассатора, и поучаствовать в погрузке денег, таким образом, почувствует себя в роли инкассатора. Экскурсии будут проходить с 10 до 18 часов вечера, запись по телефону будет вестись по номеру 218-72-50, начиная с сегодняшнего дня и до 30 сентября в рабочие дни, в рабочие часы. Тем, кто решит прийти к нам на экскурсию, мы предлагаем выбрать удобное для себя время и прийти к нам 1 октября на экскурсию. На других площадках голосование и инкассаторский автомобиль , участие будет свободным. Не нужно будет ни записываться, не предъявлять каких-либо документов. Приглашаю всех пермяков принять участие в дне открытых дверей "Банка России", узнать больше о нашей работе и получить приятные эмоции.

Итак, ещё раз напомним в Перми День открытых дверей "Банка России" пройдет по адресу: улица Ленина 19. Телефон для справок 218-72-50.