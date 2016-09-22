Крым познакомится с пермской культурой

Сегодня в Крыму открываются Дни культуры Пермского края.

Этот масштабный, рассчитанный на перспективу, проект познакомит жителей юга России с лучшими представителями искусства и культуры Земли Пермской, расширит и укрепит культурные связи междудвумя регионами.

Старт будет дан в Симферополе, далее творческий десант посетит Керчь и Бахчисарай.

В составе делегации: театр "Балет Евгения Панфилова", Пермский губернский оркестр, Ансамбли "Квартет Каравай", "Хорус-квартет" и "Ярмарка". Одновременно в эти дни в городах Крыма побывает уникальная передвижная выставка "Поиск утраченных миров". Выставка представит 72 подлинных предмета Пермского звериного стиля.