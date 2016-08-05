Житель Екатеринбурга поймал упавшую с восьмого этажа девочку

В Екатеринбурге из окна восьмого этажа выпала 4-летняя девочка. Ребенка успел подхватить проходивший мимо мужчина.

Оставшаяся без присмотра малышка решила отправиться на работу к своей маме. Как установили в полиции, мама привела девочку из детского сада, накормила, закрыла двери и окна, оставила ребенку мобильный телефон и включенный телевизор, а затем ушла на работу неподалеку. При этом женщина время от времени звонила дочери и спрашивала, как у нее дела.

Вскоре ребенку надоело смотреть телевизор - и девочка решила отправиться к маме на работу. Так как дверь была закрыта, ребенок, открыв шпингалеты, начал выбираться из окна.

Девочку заметил выгуливающий собаку сосед. Мужчина кричал, чтобы малышка крепче держалась и лезла обратно, но ребенок сорвался и полетел головой вниз.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Смягчивший удар мужчина получил перелом руки.

В настоящее время врачи делают все возможное для спасения ребенка.