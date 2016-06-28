Перекуры не поощряются
Число компаний в стране, где курильщиков не возьмут на работу, выросло в четыре раза - с 1,5% до 5,8%. Число предприятий, поощряющих некурящих сотрудников, сократилось за последние два года практически в три раза - до 2,3%. Также сократилось и количество компаний, штрафующих работников за частые перекуры: если в 2014 г. штрафы за регулярные отлучки выписывали 2,5% организаций, сегодня за временем, проведенным сотрудниками на рабочем месте, следят меньше 1% работодателей.
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