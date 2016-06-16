Где еще можно заказать сруб

Наверное, каждый мечтает жить в сказочном доме с лесным ароматом. Тёплый, уютный, с созвучной человеческой душе энергетикой дом, строится не на одно поколение - ведь дерево от времени при правильной обработке становится только прочнее.

Современные технологии обработки дерева для срубов бывают в основном, трёх видов: оцилиндрованное механическим способом или обтёсанное вручную бревно, а также - клееный брус. При любой технологии сруб для дома требует надежной герметизации швов и обработки поверхности от внешнего

Профилированный клееный брус, по сути не может считаться истинно природным материалом - синтетические клеи никогда не бывают абсолютно безопасными, да и долговечность такого бруса сомнительна.

Оцилиндрованное бревно, хотя и является природным материалом, но в процессе механической обработки теряет важнейшую часть - заболонь. Это верхний, самый прочный слой древесины, обеспечивающий долгий срок жизни дома.

Существует единственный способ подготовить качественное и прочное бревно - это бережное отёсывание вручную. Хотя это более долгий и трудоёмкий процесс обработки древесины, но именно из-под топора плотника выходит тот самый элитный, безупречного качества продукт, где соблюдены все особенности каждого конкретного бревна. Сруб создает экологичную среду для жизни людей. Мало кто знает, что дом из настоящего, вручную обработанного бревна, служит своеобразным фильтром - свежий воздух медленно проникает сквозь волокна дерева, оставляя за его пределами вредные примеси, а древесная смола обеззараживает воздух и наполняет дом своим ароматом. Распираторные заболевани, вирусные инфекции, грибки и бактерии - никогда не посетят дом из природного материала!

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