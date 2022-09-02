В День знаний в Прикамье открылись шесть новых школ
Здесь же в библиотеке разместился музей маршала Советского союза Блюхера. Судя книге отзывов, основание музея датируется 1982 годом. Здесь можно узнать информацию как из исторических документов, так и с помощью мультимедийной панели.
А еще сенсорные комнаты, современный актовый зал, 3 спортивных зала со скалодромом и многое другое.
Открыл новую школу и оценил ее возможности губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Это одна из 6 школ-новостроек, которые распахнули свои двери в новом учебном году. До конца года планируется сдать еще 4 учреждения на почти 2 тысячи мест. Всего в ближайшие два года свои двери откроют 27 школ. Глава региона подчеркнул, что строительство школ и переоснащение в приоритете у Правительства края, а также поздравил ребят и коллектив с Днем знаний.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы открываем новые школы не только в крупных административных центрах, но и в сельской местности, понимая, что очень важно создавать равные условия для обучения пермских школьников. Хочется, чтобы из этой школы выпускались талантливые и умные ребята".
Среди нововведений - появление в школах советников по воспитанию, которые будут создавать благоприятную атмосферу для учащихся, мотивировать их и формировать детский актив. В крае таких будет работать свыше 270 специалистов.
Ирина Мехрякова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Конзаводской школы: "Это вообще самая интересная и уникальная должность. Нет ничего более интересного, важного, креативного, чем работа с детьми".
Ребята уже облюбовали большой школьный стадион и спортивную уличную площадку. 2 сентября им дают день на полноценное знакомство со школой, а за учебу примутся уже в понедельник.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта
В Перми закроют движение на участке Соликамского тракта
Вынесен приговор убийце пермской туристки
По Чайковскому гулял нетрезвый мужчина с автоматом
За сутки коронавирусом заболели 670 жителей Прикамья
Стали известны подробности крупного пожара в Верхней Курье
Следственный комитет: обстоятельства гибели пропавшей в Верхнечусовских Городках девочки устанавливаются
В Чердыни бухгалтер бюджетной организации похитила почти миллион рублей
Появились новые подробности в деле о столкновении катера и сухогруза на Каме
По факту гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот возбуждено уголовное дело
Добавить комментарий: