В День знаний в Прикамье открылись шесть новых школ

В Пермском крае новый учебный год стартовал для 338 тысяч школьников, из которых почти 38 тысяч ребят впервые сядут за парты. Также в этот день открыли свои двери шесть новых школ, оснащенных по последнему слову образовательных стандартов.Почетную миссию открыть День знаний 1 сентября Глеб Зеленин выполнил с гордостью. Первокласснику только предстоит узнать, что такое школа. Впрочем, ребятам из Горного, Фермы и других соседних поселков Пермского округа повезло — она у них новая и современная. После торжественной линейки - экскурсия по школе «Медиаполис». Современное учреждение рассчитано на 825 мест в одну смену. Помимо обычных просторных классов, тут есть лаборантские, кабинеты технологии с настоящей кухней, швейными машинками и станками, кабинет для работы с психологом, информационно-библиотечный центр с более чем 15 тысячами изданий.Здесь же в библиотеке разместился музей маршала Советского союза Блюхера. Судя книге отзывов, основание музея датируется 1982 годом. Здесь можно узнать информацию как из исторических документов, так и с помощью мультимедийной панели.А еще сенсорные комнаты, современный актовый зал, 3 спортивных зала со скалодромом и многое другое.Открыл новую школу и оценил ее возможности губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Это одна из 6 школ-новостроек, которые распахнули свои двери в новом учебном году. До конца года планируется сдать еще 4 учреждения на почти 2 тысячи мест. Всего в ближайшие два года свои двери откроют 27 школ. Глава региона подчеркнул, что строительство школ и переоснащение в приоритете у Правительства края, а также поздравил ребят и коллектив с Днем знаний.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы открываем новые школы не только в крупных административных центрах, но и в сельской местности, понимая, что очень важно создавать равные условия для обучения пермских школьников. Хочется, чтобы из этой школы выпускались талантливые и умные ребята".Среди нововведений - появление в школах советников по воспитанию, которые будут создавать благоприятную атмосферу для учащихся, мотивировать их и формировать детский актив. В крае таких будет работать свыше 270 специалистов.Ирина Мехрякова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Конзаводской школы: "Это вообще самая интересная и уникальная должность. Нет ничего более интересного, важного, креативного, чем работа с детьми".Ребята уже облюбовали большой школьный стадион и спортивную уличную площадку. 2 сентября им дают день на полноценное знакомство со школой, а за учебу примутся уже в понедельник.