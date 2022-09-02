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В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта
4 сентября, в день основных стартов, перекрытие движения будет масштабным – центр города будет отдан легкоатлетам из 349 городов России и Белоруссии.
С 05:00 до 17:00 4 сентября будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– нечётной стороне Комсомольского проспекта от улицыПетропавловской до улицы Екатерининской;
– чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицыРеволюции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
Также для подготовки к марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 11:00 2 сентября до 15:00 3 сентября по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
Кроме того, с 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицыПопова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицыПетропавловской;
– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицыЕкатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицыЕкатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицыРеволюции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
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