В дни Пермского марафона центр города будет закрыт для движения транспорта

В этом году Пермский марафон пройдёт 3 и 4 сентября. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что в связи с проведением детского забега Пермского марафона 3 сентября с 11:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта за исключением трамваев по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова. Затем будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова с 22:00 3 сентября до 20:00 4 сентября.4 сентября, в день основных стартов, перекрытие движения будет масштабным – центр города будет отдан легкоатлетам из 349 городов России и Белоруссии.С 05:00 до 17:00 4 сентября будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– нечётной стороне Комсомольского проспекта от улицыПетропавловской до улицы Екатерининской;– чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Сибирской от улицы Монастырской до улицыРеволюции;– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;– Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.Также для подготовки к марафону и обеспечения безопасности будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 11:00 2 сентября до 15:00 3 сентября по улице Петропавловской от улицы Борчанинова до улицы Крисанова, а также с 22:00 2 сентября до 20:00 4 сентября по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.Кроме того, с 05:00 3 сентября до 20:00 4 сентября нельзя будет парковаться и осуществлять остановки по следующим улицам:– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицыПопова;– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицыПетропавловской;– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– нечётной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;– чётной стороне улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицыЕкатерининской;– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицыЕкатерининской;– Сибирской от улицы Монастырской до улицыРеволюции;– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;– Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.