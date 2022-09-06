Две пермячки выдумали рождение детей ради получения соцвыплат
Две жительницы Орджоникидзевского района обратились в отдел управления записи актов гражданского состояния администрации г. Перми с заведомо ложными заявлениями о рождении ребенка, по результатам рассмотрения которых им выданы свидетельства о рождении детей.
"На основании полученных документов женщинам назначены единовременные выплаты при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в случае рождения в 2019-2022 третьего ребенка и последующих детей. В результате противоправных действий из бюджета Российской Федерации похищены денежные средства на общую сумму более 1,2 млн рублей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Материалы прокурорской проверки были направлены прокуратурой района в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом или иным нормативно-правовым актом, путем предоставления недостоверных сведений).
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