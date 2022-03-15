Приставы предупредили о новом виде мошенничества

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"При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить файл, содержащий вирус, который может не блокироваться антивирусными средствами. Также аферисты могут использовать подобные программы для получения информации о персональных данных граждан и реквизитах их банковских карт. Чтобы не стать жертвой обмана, при получении такого письма — ни в коем случае нельзя открывать ссылку", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
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