В Чусовом перед судом предстанет автоледи, сбившая дорожного рабочего

В Чусовом будут судить 39-летнюю жительницу краевого центра, которая обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».В октябре прошлого года в вечернее время женщина, управляя автомобилем «Лада Веста», двигалась по трассе Полазна-Чусовой. На 46 км дороги она в нарушение правил дорожного движения проявила невнимательность к изменению дорожных условий и не соблюла дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства ВАЗ-21102. После остановки указанного автомобиля на запрещающий сигнал регулировщика, находящегося в месте проведения дорожных работ, автоледи не успела снизить скорость и затормозить."С целью предотвращения столкновения с ВАЗом женщина выехала на обочину проезжей части и, опередив стоящее с правой стороны транспортное средство, совершила наезд на 19-летнего молодого человека, осуществляющего регулирование движения в месте проведения дорожных работ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.