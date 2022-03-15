← 16 марта пройдет "прямая линия" по социальным выплатам
В Чусовом перед судом предстанет автоледи, сбившая дорожного рабочего
В октябре прошлого года в вечернее время женщина, управляя автомобилем «Лада Веста», двигалась по трассе Полазна-Чусовой. На 46 км дороги она в нарушение правил дорожного движения проявила невнимательность к изменению дорожных условий и не соблюла дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства ВАЗ-21102. После остановки указанного автомобиля на запрещающий сигнал регулировщика, находящегося в месте проведения дорожных работ, автоледи не успела снизить скорость и затормозить.
"С целью предотвращения столкновения с ВАЗом женщина выехала на обочину проезжей части и, опередив стоящее с правой стороны транспортное средство, совершила наезд на 19-летнего молодого человека, осуществляющего регулирование движения в месте проведения дорожных работ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, где впоследствии скончался", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
16 марта пройдет "прямая линия" по социальным выплатам
В Прикамье вынесли приговор группе спортсменов-вымогателей
Подводные пловцы вернулись с медалями с международных и российских стартов
Как подготовиться к маркировке БАД?
Полиция Краснокамска устанавливает личности подозреваемых в краже
Прикамье может получить 15 млрд рублей на модернизацию электротранспорта
Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу зимних Олимпийских игр в Пекине
Самоотверженность Логинова и три секунды до «золота»
«Молот» одержал уверенную победу в домашнем матче
«Зенит» открывает рынок Казахстана: первое приобретение из КПЛ
Добавить комментарий: