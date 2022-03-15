В Прикамье выбирают лучшую команду края, спасающую людей при ДТП

В Перми проходит региональный этап соревнований пожарных спасателей - на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно - спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2022 году». Победители отправятся на окружной - Приволжский - этап.За победу борются команды пожарно-спасательных федеральных подразделений и спасатели Перми - всего 9 команд. Легенда для всех одна - дорожно-транспортное происшествие.По сценарию автомобиль попал в аварию. Внутри зажаты два человека. На "растерзание" отдана вазовская классика. Корреспондент "Вестей" - в роли статиста, условного пострадавшего. По легенде человека зажало панелью. Выбраться самостоятельно нет никакой возможности.Не забывая про безопасность - свою и пострадавших - спасателям приходится разобрать автомобиль на куски. За пять минут машина превращается в кабриолет. Дело усугубляется небольшим пожаром, но и с ним удалось успешно справиться.К этому времени на месте условного ДТП уже находится карета скорой помощи. Первое, на что обращают внимание судьи, - безопасность и скорость работы. Для каждой операции своя система оценки. На счету каждая секунда.В реальной жизни ни одно ДТП не похоже на другое, предвидеть всё невозможно, рассказывают спасатели: разный рельеф местности, погодные условия, различные поражающие факторы, социальный фактор. Личный состав должен правильно оценить обстановку и принять правильные решения по ликвидации последствий.Пожарно-спасательные подразделения Прикамья выезжают на ДТП в среднем более 2000 раз в год. Статистика 2022 года - 438 аварий, 16 спасенных жизней, среди них один ребенок.Лучшая команда состязаний автоматически переходит в следующий этап - на уровень Приволжского федерального округа. Окружные соревнования также пройдут в Перми в апреле.