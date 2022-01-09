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За минувшие сутки в Прикамье выявлен 301 случай COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 163 305. За сутки в регионе проведено 3 059 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 9 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 282 895 человек. 1 218 739 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 567 человек.
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