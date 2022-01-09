В МЧС провели рейды по местам опасным и запрещенным для зимней рыбалки

В МЧС провели рейды по местам опасным, и соответственно, запрещенным для зимней рыбалки.Административный штраф за выход на лед в некоторых местах от 2 тысяч рублей. Но выписать его может только полицейский, а заглядывают они сюда не часто. В любом случае при виде человека в форме рыбаки начинаются массово покидать лед. Но в рейде участвуют только сотрудники МЧС, они могут только предупредить, так что чаще всего диалога просто не получается.Не заметить, что ты находишься в запрещающей зоне физически невозможно, на каждого рыбака приходится по табличке, да и колючая проволока о многом говорит. Опасность здесь в первую очередь для самих рыбаков. И дело здесь вовсе не в толщине льда.Основная проблема — это Камская ГЭС, уровень воды в нижнем бьефе может сильно измениться в любой момент, безо всякого предупреждения.Андрей Теплых, государственный инспектор инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Если уровень воды очень сильно изменится, возможен раскол льда и отход льдины вниз по течению. Рыбаки могут оказаться на льдине и дрейфовать до самого города".Официальная статистика этого сезона — в ноябре-декабре в Прикамье провалились под лед пять человек, один позже скончался от переохлаждения.