В администрации Перми рассказали, как новые проездные помогут сэкономить

Владельцы безлимитных проездных, которые регулярно пользуются транспортом, смогут существенно экономить на проезде, а также избежать штрафа в случае встречи с контролёрами, поскольку проезд для них считается предоплаченным.

С 10 января 2022 года в Перми начнёт действовать новое тарифное меню. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что основные принципы его разработки – предоставление выгодных условий для пассажиров, которые регулярно пользуются транспортом, и соответствие стоимости разовой поездки экономически обоснованной величине. Варианты проездных были разработаны на основании пожеланий, поступивших от пермяков в ходе проведения опроса на портале «Управляем вместе».

Для льготных категорий пассажиров – школьников 5-11-х классов, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей – станут доступны проездные «30 поездок на квартал» за 693 рубля, «Безлимит на полмесяца» за 693 рубля, «Безлимит на месяц» за 990 рублей. Также с 1 января 2022 года школьники младших классов получат право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. Для оформления льготного проездного документа достаточно прийти в пункт выдачи и пополнения, предъявить необходимые документы в зависимости от категории льготников (справка из школы, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка о малоимущности, удостоверение многодетной семьи, паспорт) и написать заявление. Карта выдаётся бесплатно. После этого с 10 января 2022 года можно будет приобрести проездной документ по новой выгодной цене.

Также предусмотрены новые варианты проездных документов для гражданских транспортных карт: «Безлимит на сутки» за 124 рубля, «Безлимит на полмесяца» за 891 рубль, «Безлимит на месяц» за 1 683 рубля, «Безлимит на квартал» за 4 752 рубля, «Безлимит на год» за 12 870 рублей и «40 поездок на месяц» за 1 188 рублей. Приобрести гражданскую транспортную карту можно также в любом пункте выдачи и пополнения. Кроме того, в 2022 году планируется выпуск обновления мобильного приложения «Транспортная карта Пермь», в котором станет доступно приобретение проездных для виртуальных карт.

Пополнить гражданский или льготный проездной проездной можно несколькими способами: в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь», на сайте proezdnoy59.ru, в «Сбербанк-онлайн», в банкоматах ПАО «Сбербанк», в пунктах выдачи и пополнения («Почтобанк», «Центральные кассы», «Почта России»), сообщает пресс-служба администрации г. Перми.