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В Горьковке пройдет Всероссийский фестиваль NAUKA
Фестиваль науки рассчитан не только на взрослую аудиторию, но и на детей младшего возраста: Горьковка приглашает их на физические и химические эксперименты, которые проходят на доступном для детей языке. При этом дети сами становятся активными участниками проводимых опытов, помогая ведущему.
Программа фестиваля:
11:00-18:00 Выставка «Картины из мира науки». Ученые из 80 институтов Общества им. Макса Планка отобрали для нее макрофотографии из различных областей науки.
12:30-13:30 Научное шоу для всей семьи. Зрелищные опыты с сухим льдом соседствуют с интересными экспериментами со звуком и полимерами, каждый может принять в них участие.
14:30-15:30 Интеллектуальная игра Smart cup Perm. Вопросы из областей общих знаний и известных фактов. Чтобы добраться до правильного ответа, необходимо решить логическую цепочку из "маяков", скрытых в вопросе. Максимальное количество участников в команде – 8 человек. Запись на мероприятие: centrnauk@gorkilib.ru
16:30-18:00 Научно-популярные лекции. Публичные лекции из разных областей научной и промышленной деятельности: VR-технологии, нейробиология, медицина.
Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: 236 28 01 (Центр науки)
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