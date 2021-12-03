4 декабря с 11:00 до 18:00 в Горьковке пройдет Всероссийский Фестиваль NAUKA (0+). Научно-популярный фестиваль NAUKA 0+ проводится в 80 регионах РФ для широкой аудитории, Горьковка его активный участник с 2016 года. В этом году фестиваль состоит из выставки, научного шоу, интеллектуальной студенческой игры и лекционной части.Фестиваль науки рассчитан не только на взрослую аудиторию, но и на детей младшего возраста: Горьковка приглашает их на физические и химические эксперименты, которые проходят на доступном для детей языке. При этом дети сами становятся активными участниками проводимых опытов, помогая ведущему.Программа фестиваля:11:00-18:00 Выставка «Картины из мира науки». Ученые из 80 институтов Общества им. Макса Планка отобрали для нее макрофотографии из различных областей науки.12:30-13:30 Научное шоу для всей семьи. Зрелищные опыты с сухим льдом соседствуют с интересными экспериментами со звуком и полимерами, каждый может принять в них участие.14:30-15:30 Интеллектуальная игра Smart cup Perm. Вопросы из областей общих знаний и известных фактов. Чтобы добраться до правильного ответа, необходимо решить логическую цепочку из "маяков", скрытых в вопросе. Максимальное количество участников в команде – 8 человек. Запись на мероприятие: centrnauk@gorkilib.ru16:30-18:00 Научно-популярные лекции. Публичные лекции из разных областей научной и промышленной деятельности: VR-технологии, нейробиология, медицина.Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), для справок: 236 28 01 (Центр науки)