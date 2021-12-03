Пермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
Организаторы отмечают, что диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика вопросов посвящена Конституции Российской Федерации, основам законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.
Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.
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