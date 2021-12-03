Жители поселка Павловский отстояли автостанцию

В посёлке Павловский Очёрского округа вновь открылась местная автостанция. Официально это кассовый пункт, но оборудованный тёплой комнатой ожидания и туалетом. В августе здание закрыли, и с тех пор люди вынуждены были ждать междугородние автобусы на улице. С приходом холодов недовольство жителей Павловского выросло и дошло до краевых властей. Автостанция заработала впервые с августа - тогда ее закрыли из-за убыточности. Все три месяца люди были вынуждены покупать билеты через интернет или за 10 километров от посёлка.

Елена Степанова: "Надо было ехать в Очёр. Если до Перми билет стоит 250 рублей, до Очёра ещё 42 рубля и обратно 42 - это во сколько раз дороже. И тепло, туалет здесь - это же очень удобно для жителей".

И это ещё один важный аргумент в пользу автостанции - люди теперь не мёрзнут под снегом и дождём.

Ольга Шмакова, руководитель Верещагинской группы ОТИ «АВ-Запад»: "Здание автостанции включает в себя кассу, зал ожидания и туалет". Как сообщили в региональном Минтрансе,кассовый пункт в Павловском пользуется спросом у жителей поселка круглогодично.Кроме того, за его сохранение активно выступали сами жители.

Алексей Солодников, глава Очерского городского округа: "Беспокойство жителей посёлка Павловский проявлено очень активно, неоднократно они обращались в социальные сети и к губернатору, Дмитрию Николаевичу. То, что проблема решена - это общий успех".По поручению губернатора, Павловская станция вновь заработала. Сейчас идёт процесс по передаче здания и земельного участка под ним в собственность Очерского городского округа. Документы уже получены и будут подписаны в ближайшее время.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Дал поручение открыть пункт в кратчайшие сроки. Здание автостанции сейчас передают на баланс округа, но люди не должны дожидаться оформления бумаг. Зимы у нас суровые, и оставить людей без места ожидания автобусов недопустимо».Сегодня люди смогли оценить изменения - в здании тепло, есть место для ожидания.

Основные направления - Пермь и Оханск. Максимальное количество рейсов в день с учётом выездов «туда» и «обратно» - 16. Теперь люди могут ожидать автобус в тепле и под крышей в любую погоду.