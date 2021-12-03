Жители поселка Павловский отстояли автостанцию
В посёлке Павловский Очёрского округа вновь открылась местная автостанция. Официально это кассовый пункт, но оборудованный тёплой комнатой ожидания и туалетом. В августе здание закрыли, и с тех пор люди вынуждены были ждать междугородние автобусы на улице. С приходом холодов недовольство жителей Павловского выросло и дошло до краевых властей. Автостанция заработала впервые с августа - тогда ее закрыли из-за убыточности. Все три месяца люди были вынуждены покупать билеты через интернет или за 10 километров от посёлка.
Елена Степанова: "Надо было ехать в Очёр. Если до Перми билет стоит 250 рублей, до Очёра ещё 42 рубля и обратно 42 - это во сколько раз дороже. И тепло, туалет здесь - это же очень удобно для жителей".
И это ещё один важный аргумент в пользу автостанции - люди теперь не мёрзнут под снегом и дождём.
Ольга Шмакова, руководитель Верещагинской группы ОТИ «АВ-Запад»: "Здание автостанции включает в себя кассу, зал ожидания и туалет". Как сообщили в региональном Минтрансе,кассовый пункт в Павловском пользуется спросом у жителей поселка круглогодично.Кроме того, за его сохранение активно выступали сами жители.
Алексей Солодников, глава Очерского городского округа: "Беспокойство жителей посёлка Павловский проявлено очень активно, неоднократно они обращались в социальные сети и к губернатору, Дмитрию Николаевичу. То, что проблема решена - это общий успех".По поручению губернатора, Павловская станция вновь заработала. Сейчас идёт процесс по передаче здания и земельного участка под ним в собственность Очерского городского округа. Документы уже получены и будут подписаны в ближайшее время.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Дал поручение открыть пункт в кратчайшие сроки. Здание автостанции сейчас передают на баланс округа, но люди не должны дожидаться оформления бумаг. Зимы у нас суровые, и оставить людей без места ожидания автобусов недопустимо».Сегодня люди смогли оценить изменения - в здании тепло, есть место для ожидания.
Основные направления - Пермь и Оханск. Максимальное количество рейсов в день с учётом выездов «туда» и «обратно» - 16. Теперь люди могут ожидать автобус в тепле и под крышей в любую погоду.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
Как подобрать лампу для швейной машины
Сезонные беды: в Перми поднимают вопрос уборки снега
Пермяк предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя
Вынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистам
В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»
Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии
В Перми состоялось заседание Ассоциации бережливых организаций
Юным пешеходам напоминают о необходимости соблюдения правил на дороге
Число вакцинированных от COVID-19 жителей Прикамья достигло миллиона
В Перми разработано новое тарифное меню
Добавить комментарий: