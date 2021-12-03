Как подобрать лампу для швейной машины

При длительной работе на швейной машинке, особенно это касается промышленных агрегатов, оснащение ее интегрированным или дополнительным внешним источником освещения является практически обязательным. Без него не обходятся люди с плохим зрением, также оно необходимо для улучшения освещения рабочего пространства и снижения нагрузки на глаза.

Если корпус швейной машинки не оснащен встроенной лампой, то приобретается отдельный светильник, который может крепиться к столу или к самой машинке с помощью обыкновенного магнита. Лампы для машинок обычно универсальны, и совместимы не только с моделями всех производителей (Janome, Siruba, Brother, Gemsy, Singer и т.д.), но и с другой бытовой электротехникой, например холодильником.

Лампы накаливания

Лампочка с винтовым (стандартным) цоколем – самый распространенный вариант. Подобрать такую можно даже в обычном магазинчике хозяйственных или электротоваров. Но лучше всего обращаться в специализированные компании, работающий с качественной сертифицированной продукцией. Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно на сайте.

Мощность винтового варианта лампочки составляет 15В. Резьба является типовой, поэтому подходит для всех патронов. Единственное, что может отличать в данном случае – высота цоколя и колбы. Всю информацию о лампочке можно получить по маркировке, которая и является главным критерием выбора.

Работоспособность лампочки определяется по внешним признакам. Это может быть, например, нарушение целостности спирали или почерневшая изнутри колба. Если лампочка не работает, не всегда нужно сразу же подбирать новую. Бывает такое, что контакты лампочки окисляются, особенно если долго не включать швейную машину. В таком случае достаточно «убрать» окисление с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Двухконтактные лампы

Такие лампочки конструктивно отличаются от винтовых моделей, поскольку лишены цокольной резьбы. Цоколь имеет гладкий вид, с двумя контактными «выпуклостями» по бокам. Такая конструкция часто становится причиной затруднений с установкой. Дело в том, что они не вкручиваются, как стандартные модели, а вставляются и слегка проворачиваются в сторону. Поворачивать лампочку нужно ровно до того момента, когда контакты войдут в пазы патрона.

Эти лампочки тоже универсальны, но при выборе следует обращать внимание на высоту колбы. В глобальном смысле есть модели большие (2.2х6.5 см) и маленькие (2х5.6 см). Данную информацию можно увидеть на маркировке лампочки. Если лампочка старая и все данные затерлись, то можно измерить высоту колбы линейкой.

Светодиодные светильники

Одна из самых современных разработок для швейных машин. Такого рода светильник дает и рассеянный, и строго направленный свет, который не напрягает зрение и хорошо освещает рабочую зону. Светодиоды – удобное и достаточно экономичное решение для швейных машинок.

Что касается вариантов исполнения, то их намного больше, чем у привычных лампочек. Они могут как встраиваться в корпус, так и устанавливаться отдельно. Во втором случае можно даже обойтись без крепления. Если у вас машинка, корпус которой имеет металлическую часть, то можно приобрести светодиодный светильник с магнитным креплением.

Такие светодиодные модели очень долговечны, поэтому заменять отдельные элементы приходится довольно редко. Если у лампочек спираль обрывается чаще от вибрации, чем от естественного износа, то у светодиодов внутри находится газ. Когда светодиод все же перегорает, то для замены оптимальнее всего посмотреть маркировку светодиодной ленты и приобрести такую же.