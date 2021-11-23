Вынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистам

Ленинский районный суд г. Перми на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, в августе 2019 года двое рабочих производили благоустройство фасада одного из домов на ул. Пушкина на уровне 9 этажа, с использованием страховочно-спасательных веревок. Житель одной из квартир, недовольный этими работами, потребовал от них прекратить работы вблизи его балкона.

"После того как рабочие продолжили проведение работ мужчина взял нож и, поднявшись на крышу, перерезал основную веревку одного из рабочих и надрезал страховочный трос другого. В результате преступных действий один из альпинистов сорвался вниз, но в виду срабатывания страховочной системы в районе 1 этажа, падение и причинение смертельных травм было предотвращено. Другой рабочий успел подняться до уровня 9 этажа по второму фиксирующему тросу. С места преступления пенсионер сразу же скрылся, заявив о непричастности к совершенному преступлению", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В марте 2021 года Ленинский районный суд признал пенсионера виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью). Мужчине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свобод с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра. Однако прокуратура Пермского края не согласилась с приговором и подала апелляцию. Пермский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение. В итоге Ленинский районный суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра. Приговор пока не вступил в законную силу.