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Пермяк предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя
На след бутлегера сыщики вышли в феврале текущего года. Стало известно, что пермяк, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет сбыт немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии. Пермяк поставлял сомнительный алкоголь в розничные торговые точки, расположенные в сельской местности Осинского городского округа.
"Злоумышленника задержали с поличным во время очередного сбыта контрафактной продукции в магазин. При проведении обыска в его автомобиле полицейские обнаружили коробки с водкой, виски, коньяком известных марок, а также флаконы с этиловым спиртом, бутылки и канистры со спиртосодержащей продукцией без этикеток", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В общей сложности из незаконного оборота сыщики изъяли порядка 490 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью более 195 000рублей.
В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину гражданина. Материалы уголовного дела направлены в суд, для рассмотрения по существу.
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