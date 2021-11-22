В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»

В Перми состоялась премьера фильма Антона Богданова "Нормальный только я". Игровой фильм поднимает тему инклюзии в России.По сценарию, ради своих корыстных целей директор детского лагеря «Красный сокол» планирует ликвидировать место отдыха. Об этом он договаривается с местным мэром. Все просто: признают аварийным и сносят.

Однако планы чиновников начинают рушится после того, как в лагерь неожиданно приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Им место по душе, они готовы остаться на летний отдых. Тогда власть имущие начинают угрожать, подкупать и даже устроили поджог.После неудачных попыток директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.

Выбор тематики неслучаен. Авторы являются кураторами инклюзивного лагеря и знают на практике методы работы с особенными детьми. В фильме наравне с профессиональными актерами снимаются и реальные дети с ограниченными особенностями здоровья.

Картина «Нормальный только я» - дебютная работа нашего земляка режиссера Антона Богданова. По его словам, несмотря на то что в фильме поднимаются серьезные социальные вопросы, история рассказывается легко и иронично в жанре комедии именно с участием таких детей.Антон Богданов, режиссёр: «Это не детский фильм. Это на самом деле фильм для всех, семейный, о ценностях, он говорит о чем-то большом и большем - просто языком подростков. Это я как режиссер выбрал такой ход, чтобы рассказать через детей. Есть и экшн, который я смог снять, люди, которые видели на кинофестивале, говорили, что это круто".

Ранее короткометражная версия этого фильма была показана в генеральной штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где оценили важность поднимаемых социальных тем. А на премьерный показ в Перми выделили четыре зала. Свободных мест не было.

Наталья Гладких: «Актеры замечательные, ребята - хорошо что из народа взяли - обычные дети, которые абсолютно открыто играют, честно играют. И опять же конфликт показывается открыто, честно. Советую!"

Фильм позволяет вспомнить истории из детства и окунуться в атмосферу захватывающего приключения, подкреплённого юмором и тёплой обстановкой. Премьера в России назначена на 2 декабря.