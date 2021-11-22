Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии

Технология литья пластика под давлением приобрела огромную популярность. Это экономичный способ производства, позволяющий получать изделия любой сложности в короткие сроки. Используют его в разных сферах.

Что представляет собой технология

Чаще всего технология используется в крупносерийном и массовом производстве. Она состоит из сложного технологического процесса. Пластик расплавляется, затем впрыскивается под высоким давлением в специальные формы. Матрицы производятся из металла. Они могут иметь одно или несколько гнезд, что зависит от тиража. Жидкий состав равномерно распределяется по пресс-форме, постепенно кристаллизуется.

Сырьевая база состоит из гранул термопластов, термореактивных порошков. Последние придают готовым компонентам необходимые физические, эксплуатационные характеристики. Полученные материалы способны сохранять первоначальные качества при повторной переработке. Термореактивные поддаются невозвратным реакциям. На этапе создания композита допускается окрашивание будущего продукта в любой оттенок.

Пресс-формы проектируются и разрабатываются индивидуально. Перейдя на сайт plastimet.ru/proizvodstvo/litje.html, можно узнать детальнее об особенностях выбора матриц. Обычно используются формы многократного применения. Это позволяет оптимизировать производственные расходы.

Где используют методику

Литье изделий из пластика под давлением имеет ряд важных преимуществ – это:

- возможность создания предметов любой геометрической сложности;

- высокая точность;

- большая производительность;

- отсутствие необходимости в последующей обработке;

- быстрая окупаемость бизнеса.

Оборудование для литья бывает автоматическим и полуавтоматическим. Это позволяет организовать единичное, мелкосерийное или массовое производство. Пресс-формы способны прослужить десятки лет. Таким способом стоимость одного изделия уменьшается без риска потери качества. Метод литья под давлением подходит для создания самых разнообразных продуктов.

Чаще всего с его помощью производят упаковки, крышки, колпачки, детские игрушки, корпусные детали и другие компоненты бытовой, промышленной, мобильной техники, элементы для медоборудования. Производственные предприятия предлагают полный цикл изготовления – от проектирования и моделирования до выпуска партии и контроля качества.