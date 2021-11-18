В Перми состоялось заседание Ассоциации бережливых организаций

В пермской гимназии №2 состоялось заседание Ассоциации бережливых организаций Пермского края. Наклейки с мелом, учебниками и раздаточным материалом соответствуют расположению на полках. Светлана Нечаева, учитель истории и естествознания, как все предметники, приняла новые эпидемправила.

Светлана Нечаева, учитель истории и естествознания МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми: "Каждый класс закреплён за определённым кабинетом, потому что им перемещаться нельзя. Учителя приходят к ребятам, сталкиваются с проблемой - найти нужный предмет для определённого урока, поэтому в каждом кабинете существует система навигации".Навигационная атрибутика - пример того, как в гимназии №2 реализуется внутренний бережливый проект. Его цель - улучшить условия труда педагогов и учеников, в глобальном плане - повысить качество и производительность труда.

Ещё один пример навигационной атрибутики - что должны помнить учитель и ученик, покидая класс: проверить рабочее место, закрыть окна, выключить компьютер, проектор, вымыть за собой доску, выключить свет, закрыть кабинет и сдать ключ.

Подобными примерами педагоги делятся на специальном заседании Ассоциации бережливых организаций. Её участники уже разработали и внедряют в своих стенах индивидуальный бережливый проект. Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Сама в прошлом была учителем- это очень тяжёлый труд. И поэтому всё, что пытается облегчить ему жизнь профессиональную - алгоритмы, позволять обмениваться опытом - это совершенно правильно".

Очередной позитивный опыт каждый первый понедельник месяца рассматривают в гимназии №2. Это пермское заведение стало первым, кто вошёл в профильную программу, инициированную краевым министерством образования.



Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми, руководитель Ассоциации бережливых организаций Пермского края: "Пока со школы, хотя работа идёт и по детским садам. Если такой непрерывный поток пойдёт с детского сада и до работодателя - у нас совершенно другие будут показатели, в целом, даже по России".

Формирование бережливой личности- одно из направлений современного образования. От учителя сегодня требуют многого: творчески и понятно подавать материал, ладить с детьми и работать в команде. Задача сферы образования - обеспечить соответствующие условия труда.

Зоя Галайда, председатель Пермского обкома профсоюза народного образования и науки РФ, член общественной палаты Пермского края: "Способствуют ли условия труда тому, чтобы он не болел, работал нормально. Производительность труда этого конкретного педагога создаёт производительность труда всего учреждения".

Сейчас участников Ассоциации бережливых организаций Пермского края уже 40. Места вакантны, к сотрудничеству приглашают школы, детсады и центры допобразования со всей России.