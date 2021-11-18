Юным пешеходам напоминают о необходимости соблюдения правил на дороге

С начала года в Пермском крае на дорогах погибли 16 детей. О безопасности рассказывают учителя в школах, инспекторы ГИБДД на специальных уроках и даже волонтеры на улицах периодически напоминают. Как противостоять печальной статистике?По пути в школу при переходе через дорогу Тимофей нарушил сразу несколько правил: в наушниках, с телефоном в руках, не глядя на дорогу, да еще и бегом. Мимо такого ни один инспектор ГИБДД не пройдет.

Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми: "Мы никогда не бежим через дорогу, особенно зимой - тормозной путь автомобиля увеличивается, и водитель никогда не остановится за одну секунду».

Впрочем, как выясняется большинство школьников с правилами все-таки знакомы, соблюдают не всегда. О безопасности на дорогах рассказывают учителя в школах, инспекторы ГИБДД на специальных уроках и даже волонтеры на улицах периодически напоминают. Так что и Тимофей при необходимости может сам сформулировать. Тимофей Черныш: "Нужно убедиться, что горит зеленый свет. Посмотреть, безопасно ли переходить дорогу, и не спеша начинать идти».

А еще не стоит пользоваться наушниками и телефонами, надевать капюшон, который мешает видимости, и конечно, бежать через дорогу. Простые, но эффективные правила безопасности, написанные на чужих ошибках.

Схема безопасного пути до школы сегодня есть в каждом учебном заведении. Это минимум, который должен знать каждый школьник. Но правила дорожного движения на этом не заканчиваются. И на дороге надо быть готовым к любым неожиданностям.

С начала года на дорогах Перми и Пермского края погибли 16 несовершеннолетних. Чаще всего в ДТП виноваты водители, но пострадавшим от этого не легче. Так что сотрудники ГИБДД в очередной раз предупреждают в первую очередь родителей.

Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "Родителям необходимо провести работу со своими детьми, напомнить о правилах дорожного движения. С младшими ребятами пройти безопасный маршрут от школы до дома. Разобрать все ловушки, которые встречаются на дорогах. Уделить особое внимание уже сейчас на погодные условия». Тимофей в подарок от инспектора сегодня получил светоотражающий фликер на рюкзак. Это еще один элемент безопасности обязательный для каждого школьника и неплохое напоминание о необходимости соблюдения правил на дороге.