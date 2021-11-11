Число вакцинированных от COVID-19 жителей Прикамья достигло миллиона
«Делая прививку, каждый из нас не только защищает себя, но и участвует в создании коллективного иммунитета. Иммунитет формируется, когда вакцинацию прошли каждые 8 из 10 взрослых жителей – за исключением тех, кому она противопоказана. Вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Благодаря этому инфекция отступает, хотя и не исчезает: люди продолжают болеть, но более легко, снижается % «тяжелых» пациентов и смертельных случаев. Поэтому каждому, кто еще сомневается в необходимости пройти вакцинацию, нужно понимать, что при отсутствии противопоказаний сегодня отказываться от прививки – это все равно что осознанно способствовать распространению коронавируса», - сказал главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.
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