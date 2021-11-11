Число вакцинированных от COVID-19 жителей Прикамья достигло миллиона

По информации Минздрава Прикамья, по состоянию на утро 11 ноября в регионе вакцинацию первым компонентом или однокомпонентными вакцинами прошли 1 008 911 человек. В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу отметили, что при сложившейся высокой заболеваемости COVID-19 действующие в Прикамье ограничения являются вынужденными мерами, пока не создан коллективный иммунитет против коронавируса. Для этого перед регионами России стоит задача вакцинировать порядка 80 % взрослого населения. В Пермском крае для достижения этой цели необходимо довести число вакцинированных до более 1,6 млн человек.«Делая прививку, каждый из нас не только защищает себя, но и участвует в создании коллективного иммунитета. Иммунитет формируется, когда вакцинацию прошли каждые 8 из 10 взрослых жителей – за исключением тех, кому она противопоказана. Вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Благодаря этому инфекция отступает, хотя и не исчезает: люди продолжают болеть, но более легко, снижается % «тяжелых» пациентов и смертельных случаев. Поэтому каждому, кто еще сомневается в необходимости пройти вакцинацию, нужно понимать, что при отсутствии противопоказаний сегодня отказываться от прививки – это все равно что осознанно способствовать распространению коронавируса», - сказал главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.