В Перми чествовали стобалльников ЕГЭ

В канун Дня знаний в Перми чествовали тех, кто сдал Единый государственный экзамен на высшие 100 баллов и остался учиться в местных вузах. У бывших школьников, а ныне студентов, спросили, что, по их мнению, нужно поменять в городе.

Камил Нигматзянов - один из 73 школьников Перми получил максимальные 100 баллов за ЕГЭ. Теперь, закончив школу, поступил в Политех.

Камил Нигматзянов, студент: "Решил остаться здесь, потому что сразу можно найти себе работу. У нас много нефтехимических предприятий. Я учусь на химика. И после окончания учёбы я смогу устроиться, никуда не нужно переезжать".

С лучшими учениками, а ныне студентами, которые решили продолжить обучение в пермских вузах, встретился глава города Алексей Дёмкин. Один из основных вопросов - какие преобразования нужны городу.Все участники встречи могли задать интересующие вопросы главе Перми о том, как улучшить обстановку в городе. К примеру, электросамокаты вещь безусловно нужная и полезная, но как сделать так, чтобы они не мешали другим участникам движения.

Также молодые люди интересовались, какие появятся социальные объекты. Такой диалог нужен пермским властям, чтобы понять, как улучшать городскую инфраструктуру, чтобы как можно больше молодёжи оставались жить в родном городе.

Алексей Дёмкин, глава Перми: "У нас основная задача у городской команды - сделать так, чтобы наши дети-пермяки любили свой город и, наоборот, сюда лучше тянули друзей с других территорий".

И уже традиционный вопрос к молодым людям - что нужно изменить для улучшения качества образования в школах. И здесь предложений много, одно из них - введение новых предметов.

Камил Нигматзянов, студент: "Нет систематики нужной, которая позволяет по главным признакам отличить предмет, убрать ненужное".Средний балл по многим предметам вырос по сравнению с прошлым годом. Лучше ЕГЭ написали по профильной математике, химии, биологии, обществознанию.

Алексей Грибанов, заместитель главы администрации города Перми: "Много интересных идей прозвучало со стороны ребят, поэтому нам есть куда двигаться, как совершенствовать наше лучшее образование Перми".

У участников встречи начинается учебный год, где они вновь готовятся показать лучшие результаты в высших учебных заведениях Перми.