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← В Перми чествовали стобалльников ЕГЭ

Что осень нам готовит: выплаты пенсионерам и силовикам, лотерея среди привившихся и увеличенные детские больничные

1 сентября ознаменует не только начало учебного года, первый месяц календарной осени будет насыщен новыми законами и единовременными мерами поддержки. В сентябре пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей. Никаких заявлений для получения писать не надо. Заниматься этим будет Пенсионный фонд. Деньги начнут перечислять со 2 сентября.Поддержку в 15 тысяч рублей в сентябре получат ивоенные-контрактники, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. Выплата назначена тем, кто проходит службу на 31 августа 2021 года. Кроме того она будет защищена от списания за долги.С сегодняшнего дня в России началась государственная лотерея среди привившихся и тех, кто в ближайшее время пройдет вакцинацию от коронавируса. Призовой фонд 100 миллионов. В период с 1 сентября по 1 декабря генератор случайных чисел выберет 1 тысячу победителей, каждый из которых получит 100 тысяч рублей. Уведомление о выигрыше придёт на портале Госуслуги.С 1 сентября больничные по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будут выплачиваться в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Расчеты будут делать на основании данных из больничного листа, дополнительные заявления от родителей не нужны.
Если вы не согласны с нарушением, которое зафиксировала дорожная камера, с 1 сентября обоснованный протест можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда. Проест нужно будет подкрепить доказательствами - документами, фото или видео.
В России началась гаражная амнистия: в течение следующих пяти лет владельцы или наследники капитальных гаражей могут оформить их в собственность по упрощенке. Но для этого есть ряд условий.
-Гараж должен быть построен до 31 декабря 2004 года. Сооружение должно быть одноэтажным, без жилых помещений.
-Земля, на которой стоит гараж, должна находиться в собственности у государства.
-Воспользоваться гаражной амнистией могут как хозяева, так и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца.
- под амнистию не попадают самострой и подземные гаражи.Чтобы оформить гараж в собственность, необходимо обратиться в МФЦ, при себе у гражданина должен быть документ, подтверждающий факт владения.


Опубликовано: 01.09.2021 в 16:05 в рубрике - Подробности

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← В Перми чествовали стобалльников ЕГЭ

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