"Вся трасса в пламени!" Подробности сильного пожара возле дороги Пермь-Екатеринбург
Анна Хорькова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области старший лейтенант полиции: "В городе Первоуральске наряды ДПС выставлены на крупных перекрестках, инспекторы ДПС осуществляют распорядительные регулировочные действия, оказывают помощь автолюбителям".
В администрации Ревды сообщили, что в городском округе действуют пять пожаров. Причина одна - человеческий фактор. Очевидцы продолжают выкладывать свое видео с комментариями в социальные сети.
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