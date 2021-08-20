Старость в радость: в Прикамье растет число участников программы «Семья для пожилого»

На программу «Семья для пожилого» в Прикамье выделены дополнительные деньги. Суть в том, что посторонние люди берут жить к себе одиноких престарелых людей или инвалидов, дают им опеку и заботу, взамен получая небольшое ежемесячное вознаграждение.

Юлия Черенкова предупредила, что с ее подопечными во время интервью нужно общаться как с маленькими детьми, по-другому они не поймут. Николай и Ольга - «особенные» инвалиды. Вместе с семьей Юлии в деревне Десяткова они живут уже 5 лет, хоть и не родственники.

Юлия Черенкова: "Тут ты должен работать и воспитателем, и мамой".

Сама Юлия долгое время работала волонтёром с инвалидами-колясочникам. О том, что престарелые брат и сестра остались без помощи родственников и могут попасть в интернат - узнала случайно. Мимо пройти не смогла. Пошла оформлять опекунство и стала участником программы «Семья для пожилого». Испытательный срок был месяц. Юлия Черенкова: "Я не вижу в них, чтобы они были особенными. Они такие же, как и я".

Для того чтобы Ольге и Николаю было комфортно, пришлось переоборудовать дом. К примеру, вместо кухни теперь располагается их отдельная комната. А еще Юлия научила своих подопечных готовить, рисовать и считать.

Такую технологию устройства пожилых людей в семьи в Прикамье начали использовать одними из первых в России - в 2007 году. Она позволяет одиноким, нуждающимся в уходе людям обрести близких людей, которые им помогут. С каждым годом количество участников программы растет, сейчас в новых семьях живут более 1,5 тысяч человек.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Это очень много. Это почти 10 стационаров, каждое учреждение почти 100-150 человек, поэтому мы будем продолжать такую технологию, помогать тем семьям, которые берут к себе пожилых граждан".

По поручению губернатора Дмитрия Махонина из краевого бюджета на эту программу выделены дополнительные средства. Теперь для людей, принявших в свою семью пожилого человека или инвалида, размер вознаграждения повысился до 5 000 рублей ежемесячно. Важно, чтобы заботу, защиту, а также позитивные изменения люди чувствовали здесь и сейчас. Чтобы стать участником программы «Семья для пожилого», нужно собрать пакет документов и обратиться в соцзащиту по месту жительства, дополнительные контакты и адреса можно узнать на официальном сайте министерства.

Кого попало не возьмут. Обязательно будут изучены условия содержания и статус семьи.