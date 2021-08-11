Пермяки всё чаще используют травмат как аргумент в бытовом споре

Пермяки в Татарстане попали в неприятную историю. Иными словами, в пьяную ссору, в которой наши земляки взялись за пистолет.Вечер в одном из обычно тихих дворов Нижнекамска на этот раз испортила пьяная кампания вахтовиков из Перми. Громко разговаривали и смеялись, пока к ним не подошли местные, которые тоже что-то отмечали неподалеку. У одного из пермяков оказался травмат. Андрей Мальцев, старший менеджер оружейного магазина: "Выпивший человек не должен пользоваться оружием никаким!"

От бескультурья всё - уверен эксперт по оружию. А в итоге тень брошена на всё сообщество лицензированных стрелков. По неофициальной статистике, в Перми сейчас в обороте примерно 10 тысяч единиц травматического оружия. В криминальной хронике всплывают лишь единицы. Мужчина, стреляя из пистолета, пробивается сквозь охрану, за ним спешат друзья. Вместе они избивают до потери сознания молодого человека. Так отец вступился за поруганную честь своего сына. По мнению, эксперта Андрея Мальцева, данный случай - типичный пример, когда человек забывает, что в его руках оружие самообороны.

Андрей Мальцев, старший менеджер оружейного магазина: "На самом деле, если вы стреляете человеку в спину - это будет уже нападение".Действия данного гражданина, с пистолетом в руках устроившего потасовку на дороге - еще предстоит расценить с точки зрения закона. По словам свидетелей, он ни разу не выстрелил, зато неплохо использовал оружие в качестве ударного инструмента.

В продаже есть и такие изделия, знатоки узнают знаменитый Кольт. Стреляет исключительно холостыми, но напугать неприятеля сможет и шумом, и даже одним видом. Предназначен исключительно для коллекционирования, и никак не для самообороны, и уж тем более не для нападения.

Но бывали случаи, когда магазины грабили и при помощи пластиковой игрушки. Главное помнить, что спрос с того, кто взял в руки предмет даже просто похожий на оружие, будет двойной. Поэтому большинство случаев, когда травмат становится аргументом в бытовом споре, заканчиваются плохо для их хозяев. С 28 июня следующего года особо отличившихся стрелков будут лишать лицензии пожизненно.