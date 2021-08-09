416,6 тысяч прикамцев полностью завершили курс иммунизации против COVID-19
По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 9 августа, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 559,3 тыс. жителей. Из них 416,6 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.
За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 37,5 тыс. человек, еще 39 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.
Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали почти 178 тыс. человек из данной группы риска, в том числе порядка 8 тыс. из них – за прошедшую неделю.
Всего на территорию региона поступило 669 401 комплекта вакцин от коронавирусной инфекции. Из них 7 070 – «КовиВак», 31 168 – «Спутник Лайт», 49 520 – «ЭпиВакКорона», 581 643 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В том числе поставлены в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») 4 300 комплектов вакцины «Спутник V», 100 – «Спутник Лайт» и 50 – «КовиВак», а также 1000 комплектов «Спутник V» в медсанчасть МВД России по Пермскому краю.
Пройти вакцинацию можно по предварительной записи через регистратуру поликлиники, участвующей в иммунизации жителей, или Единый портал государственных услуг.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
Судьба медведя Тишки вновь взбудоражила общественность
На выходные закроются все крупные торговые центры в пяти городах Прикамья
На перекрестке шоссе Космонавтов и Мильчакова автомобиль столкнулся с электросамокатом
В Перми спасли бельчонка со сломанными лапками
В Перми перед судом предстанут четверо разбойников
За неделю в Прикамье сдали на переработку почти 7 тонн батареек
К сентябрю еще около двух тысяч жителей Пермского края будут обеспечены сотовой связью
«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике
Экипаж теплохода "Алмаз" рассказал подробности спасения девушки, упавшей с Коммунального моста
На портале «Управляем вместе» появилась интерактивная карта услуг связи в Прикамье
Добавить комментарий: