Судьба медведя Тишки вновь взбудоражила общественность
Медведя 20 лет назад подарили Александровскому заводу коллеги, сейчас он обитает на территории заводского профилактория. Времена непростые, но на предприятии говорят, что обрекать Тишку на голодную смерть не планировали.
Андрей Бондарев, начальник контрольно-пропускной службы Александровского машиностроительного завода: "Медведь у нас состоит на балансе, контрольно-пропускная служба за ним следит, варим кашу, фрукты, овощи, в обязательном порядке".
А при должном содержании медведь может прожить более 40 лет в неволе, это, кстати, отдельная тема для споров - кто-то вообще против такой жизни для зверей. Но раз уже случилось, то содержать и кормить надо правильно, говорят специалисты.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Килограмм овсяной каши, где добавляется 50 грамм сахара и 50 грамм растительного масла, а ещё килограмм огурцов, два килограмма яблок, два килограмма рыбы. Также даем ягоды, можно давать варенье, даем 8 буханок белого хлеба. Это все в один день".
У медведя Тишки были и проверки, в частности, природоохранная прокуратура выносила предписание - причиной стало необеспечение недоступности зверя для людей, проще говоря, каждый мог свободно приближаться к клетке и кормить Тишку. По рассказам местных жителей, некоторые граждане догадывались приносить косолапому самогон, что зверю явно на пользу не шло. Сейчас подойти к медведю достаточно проблематично.
То, что у Тишки бывают разные посетители, показывает тропа к клетке, в обход ворот профилактория. В ближайшем магазинчике подтвердили, что периодически медведем интересуются. И так год за годом - люди спорят, а медведь живёт своей жизнью, ограниченной прутьями клетки, не зная, что периодически становится героем публикаций, сюжетов и прокурорских проверок.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
На выходные закроются все крупные торговые центры в пяти городах Прикамья
На перекрестке шоссе Космонавтов и Мильчакова автомобиль столкнулся с электросамокатом
В Перми спасли бельчонка со сломанными лапками
В Перми перед судом предстанут четверо разбойников
За неделю в Прикамье сдали на переработку почти 7 тонн батареек
К сентябрю еще около двух тысяч жителей Пермского края будут обеспечены сотовой связью
«Здесь было море»: подробности потопа в новой детской поликлинике
Экипаж теплохода "Алмаз" рассказал подробности спасения девушки, упавшей с Коммунального моста
На портале «Управляем вместе» появилась интерактивная карта услуг связи в Прикамье
В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
Добавить комментарий: