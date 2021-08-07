Судьба медведя Тишки вновь взбудоражила общественность

Общественность вновь взбудоражила судьба медведя Тишки, который уже почти 20 лет живет в клетке возле завода в Александровске. Когда-то зверя подарили предприятию, и с тех пор он находится здесь на балансе. Вроде бы, его и кормят, и поят. Но люди обеспокоены условиями содержания животного и что будет с ним дальше.Медведя 20 лет назад подарили Александровскому заводу коллеги, сейчас он обитает на территории заводского профилактория. Времена непростые, но на предприятии говорят, что обрекать Тишку на голодную смерть не планировали.Андрей Бондарев, начальник контрольно-пропускной службы Александровского машиностроительного завода: "Медведь у нас состоит на балансе, контрольно-пропускная служба за ним следит, варим кашу, фрукты, овощи, в обязательном порядке".А при должном содержании медведь может прожить более 40 лет в неволе, это, кстати, отдельная тема для споров - кто-то вообще против такой жизни для зверей. Но раз уже случилось, то содержать и кормить надо правильно, говорят специалисты.Юлия Шитова, директор Пермского зоопарка: "Килограмм овсяной каши, где добавляется 50 грамм сахара и 50 грамм растительного масла, а ещё килограмм огурцов, два килограмма яблок, два килограмма рыбы. Также даем ягоды, можно давать варенье, даем 8 буханок белого хлеба. Это все в один день".У медведя Тишки были и проверки, в частности, природоохранная прокуратура выносила предписание - причиной стало необеспечение недоступности зверя для людей, проще говоря, каждый мог свободно приближаться к клетке и кормить Тишку. По рассказам местных жителей, некоторые граждане догадывались приносить косолапому самогон, что зверю явно на пользу не шло. Сейчас подойти к медведю достаточно проблематично.То, что у Тишки бывают разные посетители, показывает тропа к клетке, в обход ворот профилактория. В ближайшем магазинчике подтвердили, что периодически медведем интересуются. И так год за годом - люди спорят, а медведь живёт своей жизнью, ограниченной прутьями клетки, не зная, что периодически становится героем публикаций, сюжетов и прокурорских проверок.