На выходные закроются все крупные торговые центры в пяти городах Прикамья

Работать по субботам и воскресеньям не смогут все организации на территории торговых центров площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, в том числе фудкорты, кафе, кинотеатры, развлекательные площадки. Исключение — продуктовые магазины, доступ к ним будет открыт. Ограничения распространяются не только на город Пермь, но также на Березники, Кунгур, Соликамск и Чайковский. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Виталий Костарев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "ТРЦ — это комплекс видов деятельности на одной площади, люди не соблюдают, как юридические лица, так и непосредственно жители, правила по индивидуальной защите — маски, перчатки и так далее".Людей без масок действительно много и это, прежде всего, покупатели. Впрочем, руководители торговых центров считают, что большие площади, напротив, безопаснее маленьких помещений. Но закон есть закон.Наталья Киприянова, исполнительный директор ТЦ «Семь пятниц»: "Относимся с пониманием, но, я бы сказала, не с радостью. Потому что всё это происходит в преддверии учебного года. Хотелось бы, чтобы наши детишки, и студенты, и школьники, пошли обновлённые. Я уже не говорю об ограничениях с точки зрения и собственников, и арендаторов — надо понимать, что это идут потери в бизнесе".В Перми площадью свыше 8 тысяч квадратов располагают более 20 торговых центров, в каждом сейчас обсуждают, стоит ли увеличить время работы в будни, а также отвечают на многочисленные вопросы арендаторов.Вениамин Венков, исполнительный директор ТРЦ «Планета»: "Идёт урегулирование вопросов по тому, каким образом будет начисляться, либо не начисляться арендная плата в указанный период. Наши юристы должны проанализировать каждый договор, мы проведем общение с каждым из арендаторов по этому вопросу. Что могу сказать точно — мы готовы пойти навстречу арендаторам".Под временный запрет попали и прогулки на теплоходе — отправиться в круиз можно минимум на один день. Ограничение, как и в случае с ТЦ, действует в выходные дни «до особого распоряжения».