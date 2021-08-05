В Перми перед судом предстанут четверо разбойников

Прокуратура г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 молодых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Установлено, что злоумышленники в период с апреля по сентябрь 2020 года совершили ряд разбойных нападений на граждан на территории Орджоникидзевского района краевой столицы.

"Подсудимые подыскивали граждан, которые по их мнению, употребляли наркотические и психотропные вещества, и преимущественно, в ночное время совершали в отношении них противоправные действия. В ходе нападения преступники применяли резиновые палки и наручники, а затем у находившейся в беспомощном состоянии жертвы они похищали имущество и денежные средства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Потерпевшими по данному уголовному делу признано 4 человека. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, за совершение данных преступлений составляет до 10 лет лишения свободы.