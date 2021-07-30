За неделю в Прикамье сдали на переработку почти 7 тонн батареек
С 20 по 26 июля жители Прикамья отправили на переработку порядка 7 тонн отработанных батареек, аккумуляторов, пауэрбанков, сотовых телефонов и другой мобильной электроники. Сбор проходил в рамках ежегодной всероссийской акции «Неделя сбора батареек». В 2020 году во время акции пермяки собрали и передали на переработку более 1 млн отработанных батареек.
«Наш результат в этом году так же радует – собрано 840 пятилитровых емкостей, доверху заполненных батарейками. Получилось почти 7 тонн. То есть ежедневно сдавали по тонне отработанных батареек. Хочется отметить активность не только пермяков, но и жителей региона. Например, чусовляне вместе с лысьвенцами сдали на переработку почти 2 тонны элементов питания. Из Орды привезли 300 кг батареек. Мы видим, что наши акции привлекают все больше участников. Вообще Пермский край сегодня – один из самых активных регионов в стране по количеству отправленных на переработку батареек», – рассказал руководитель фонда «Обитаемый Урал», куратор акции в Перми Вячеслав Марков.
Жители Пермского края активно участвуют в различного рода мероприятиях по сбору элементов питания. Использованные батарейки принимают 84 магазина одной из крупных продуктовых сетей региона. В среднем за месяц жители краевой столицы сдают на утилизацию более полутора тонн батареек. Также сбор организован в Добрянке, Лысьве, Краснокамске, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Усолье, Александровске, Кизеле, Яйве, Чусовом и Чернушке. В прошлом году 37 контейнеров для батареек появились на АЗС Прикамья.
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