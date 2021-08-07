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На перекрестке шоссе Космонавтов и Мильчакова автомобиль столкнулся с электросамокатом →
В Перми спасли бельчонка со сломанными лапками
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← В Перми перед судом предстанут четверо разбойников
На перекрестке шоссе Космонавтов и Мильчакова автомобиль столкнулся с электросамокатом →
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На перекрестке шоссе Космонавтов и Мильчакова автомобиль столкнулся с электросамокатом
В Перми спасли бельчонка со сломанными лапками
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В Перми перед судом предстанут четверо разбойников
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